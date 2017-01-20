Российская автоиндустрия готовится к запуску беспилотных грузовиков и автобусов

В нашей стране создана ассоциация «Автонет», объединившая разработчиков транспортных средств с частичным и полностью автономным управлением. В нее уже вошли государственный научный центр НАМИ, «КАМАЗ», «Соллерс», «Группа ГАЗ». Представители российской автоиндустрии уже озвучили планы по внедрению беспилотных машин в рамках ассоциации.

Дело в том, что полноценный запуск в России такого революционного технологического проекта как беспилотный транспорт, повлечет не только изменение отрасли, но и действующего законодательства. Сейчас закон не разрешает выезд беспилотников на дороги, к тому же не прописана ответственность в случае наступления аварии без участия водителя. Поэтому дорожная карта предусматривает подготовку законодательных инициатив, понадобится вносить поправки в Закон «О безопасности дорожного движения», в гражданский и административный кодексы, а также в технический регламент колёсных транспортных средств. Участники «Автонет» говорят о том, что «возможно, понадобятся изменения и в регламенте о безопасности автомобильных дорог – для беспилотных автомобилей в первое время потребуются выделенные полосы. Эти полосы позволят сократить дистанцию между беспилотными автопоездами при движении в колонне до 15 метров, что увеличит пропускную способность магистралей».

Согласно уже озвученным планам по развитию рынка беспилотных автомобилей и автомобилей с интеллектуальными системами в России, в 2018 году начнется реализация первого этапа программы. В этот период автобусы и грузовики без водителей начнут использоваться на внутризаводских территориях отечественных автопредприятий. На втором этапе (до 2021 года) на дорогах начнут появляться первые беспилотные магистральные тягачи. С этого времени и до 2035 года будет постепенно происходить переход на полную автоматизацию перевозок: российские автобусы и грузовики начнут курсировать на дальние расстояния без водителей по всей стране.