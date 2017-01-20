Началась сборка первого Ту-160М2
Опубликовано пт, 20/01/2017 - 23:54 пользователем Tehnoomsk
На Казанском авиационном заводе начата сборка первого стратегического бомбардировщика Ту-160М2: самолет должен подняться в небо в 2018 году. Минобороны России сообщает, что работа по программе движется в соответствии с ранее намеченными планами.
ВКС России уже неоднократно сообщали о планах по постройке 50 новых Ту-160М2 с выходом на серийное производство нового самолета с 2023 года. Запуск в производство обновленного стратегического бомбардировщика потребовал восстановления утраченных после развала СССР технологий и производственных связей. Многое создается «с нуля». Запуск Ту-160М2 в производство находится на особом контроле у главы российского оборонного ведомства.
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