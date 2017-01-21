В России создают РЛС нового поколения на основе радиофотоники

Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Фонд перспективных исследований, в нашей стране ведутся работы по созданию радиолокационной станции нового поколения. Недавно были представлены макет радиофотонного приемно-передающего модуля и широкополосного излучателя, вместе представляющие «прообраз полномасштабной РЛС».

В ходе демонстрации была впервые показана полная электрическая изолированность приемно-передающей антенны, а также продемонстрировано высокое разрешение по дальности (около 1 метра), недостижимое для РЛС, работающих в этом частотном диапазоне УКВ-волн. Как сообщают разработчики, в рамках проекта ведется решение нескольких задач - от разработки аналитического аппарата для расчета и проектирования радиофотонных устройств до разработки экспериментальных образцов радиофотонной компонентной базы.

Сообщается также, что преимущества РЛС на основе радиофотоники по сравнению с традиционной электронной аппаратурой основаны на фундаментальных различиях фотонов и электронов как носителей энергии и информации, что позволяет создавать помехоустойчивые системы с практически неограниченным быстродействием и высокой устойчивостью к электромагнитным импульсам (ЭМИ) и помехам. Новая технология позволит значительно уменьшить габариты и массу аппаратуры за счет перехода с радио на оптический диапазон длин волн, то есть уменьшения длины волн на несколько порядков. На основании опубликованного в 2016 году расчета тактико-технических характеристик РЛС типа "Воронеж-М" с применением узлов радиофотоники сообщалось о резком повышении разрешающей способности (с нескольких сотен метров до единиц сантиметров), увеличении дальности обнаружения более чем в 1,5 раза, снижении массогабаритных характеристик изделия не менее чем в 2 раза.

Также радиофотоника позволяет создавать пространственно разнесенные, распределенные посредством волоконно-оптических линий связи радиооптические фазированные антенные решетки, которые имеют существенные преимущества перед традиционными активными фазированными антенными решетками (АФАР). В частности, они позволяют реализовать их интеграцию в конструкцию носителей, создавая «интеллектуальную обшивку» как основу для радиолокационных систем большой дальности и радиоэлектронной борьбы.

Добавим, что фотоника считается одной из основных технологических платформ XXI века, то есть относится к технологиям шестого технологического уклада.