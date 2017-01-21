Новые противодиверсионные машины поступают в РВСН

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 16:50 пользователем Tehnoomsk

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Созданные в 2012 году на базе бронетранспортера БТР-82, боевые противодиверсионные машины (БПДМ) Ракетных войск стратегического назначения 15Ц56М «Тайфун-М» поступают на вооружение по госпрограмме. В 2016-2017 годах РВСН получат 26 таких машин, а также уникальный электронный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

По данным российских специализированных СМИ, БПДМ «Тайфун-М» (НА ФОТО) предназначена для разведки в позиционных районах РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Совокупность имеющихся средств позволяет обнаружить в любое время суток и в любую погоду технику на расстоянии 6 километров, а пешего диверсанта – в 3 километрах. Также в состав комплекса входят беспилотные летательные аппараты «Элерон-3СВ» с радиусом патрулирования до 25 км.

Электронный тренажер экипажа боевой противодиверсионной машины позволяет моделировать тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль. Тренажёр дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий наблюдать за действиями всех членов экипажа. Российские РВСН уже получили более 10 таких тренажеров.

Тэги: 
БПДМ
Тайфун-М
15Ц56М
противодиверсионная машина
РВСН
БПЛА
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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