Т-16 – новая российская БРЭМ на платформе Армата

Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:21 пользователем Tehnoomsk

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Еще один представитель семейства «Армата» - бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16 – активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Изображение машины приводится по данным корпоративного календаря УКБТМ (в составе Уралвагонзавода).

Т-16 обеспечивает эвакуацию с поля боя поврежденной техники и имеет высокий уровень автоматизации. С подбитым танком или бронемашиной БРЭМ сцепляется без выхода экипажа за пределы бронированной капсулы. В составе оборудования Т-16 - 10-тонный подъемный кран со стрелой из броневой стали, покрытой дополнительно решетчатыми экранами. Крюковая обойма крана в режиме работы тяговой лебедки создает усилие до 80 тонн. Для малых подъемных работ новая БРЭМ имеет дополнительный манипулятор, поднимающий до 900 килограммов. Новая машина оснащена универсальным ремонтным отсеком со сварочным оборудованием. В конструкции традиционно для БРЭМ на базе танков имеется бульдозерный отвал. Необходимую подвижность и маневренность тяжелой машине обеспечивает мощный 1500-сильный двигатель А-85-3А.

Особо стоит отметить, что защищенность Т-16 находится на уровне основного боевого танка Т-14 «Армата» (машины имеют единую платформу): используется однотипная динамическая защита, системы электромагнитной защиты и постановки дымовой завесы, комплекс подавления радиофугасов.

Тэги: 
Т-14 Армата
БМП Т-15
БРЭМ Т-16
А-85-3А
УКБТМ
УВЗ
Армата
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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