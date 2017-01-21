В России разработали и начали производить таблетки для посудомоечных машин
Опубликовано сб, 21/01/2017 - 21:00 пользователем Tehnoomsk
Одним из интересных импортозамещающих проектов в области бытовой химии можно назвать запуск производства в Московской области отечественной компанией «Интакт» первого в РФ производства таблеток для посудомоечных машин из российского сырья.
Производственный проект с высокой степенью автоматизации дал 27 новых рабочих мест (инженеры, наладчики промышленного оборудования и химики) и обошелся в примерно 120 миллионов рублей. Как сообщает производитель, продукция уже реализуется в российских торговых сетях под маркой «ELLY» в двух вариантах: с применением фосфатов и без них.
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