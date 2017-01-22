Строительство самого высокого русского небоскреба завершится в 2018 году

В Санкт-Петербурге в январе 2017 года достиг 250-метровой отметки строящийся "Лахта-центр". Полностью готовое здание высотой 462 метра станет самым высоким небоскребом России и Европы уже в 2018 году, когда будет завершено строительство.

Кроме центрального офиса "Газпрома" в высотке разместятся научно-образовательный комплекс, планетарий, выставочные пространства, медицинский центр, многофункциональный зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных и костюмированных представлений, спортивный центр, открытый амфитеатр и еще целый ряд общедоступных сервисов, включая отделение банка, магазины, рестораны, кафе и т.д.

Изначально сооружение данного объекта в другом районе Санкт-Петербурга под названием "Охта-центр" встретило шквал критики, и место возведения здания было изменено. Самый высокий небоскреб России и Европы скоро станет одним из символов не только северной столицы, но и нашей страны.

Фото с сайта Skyscrapercity.com, строительство "Лахта-центра" в январе 2017 года.

Внизу: так будет выглядеть "Лахта-центр" после завершения строительства.