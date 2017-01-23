РЛС с АФАР для истребителя пятого поколения запущена в производство

Представители Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова сообщили о начале серийного производства новой радиолокационной станции (РЛС) для истребителя пятого поколения (ПАКФА, Т-50). На летных испытаниях находятся уже несколько таких РЛС.

О первом полете опытного боевого самолета Т-50 с новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) сообщалось уже давно, в 2012 году. С тех пор велась доработка ее конструкции в ходе испытаний. В конце 2015 года была опубликована информация о завершении разработки этого радара, который по открытым данным имеет дальность обнаружения более 400 км, может сопровождать до 60 целей и одновременно обстреливать до 16 из них.

Также в 2015-2016 годах были озвучены планы размещения на истребителях пятого поколения разрабатываемой в России новейшей РЛС с использованием радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР).