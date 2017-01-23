РЛС с АФАР для истребителя пятого поколения запущена в производство

Опубликовано пн, 23/01/2017 - 10:20 пользователем Tehnoomsk

t-50_new_rls_0.jpg

Представители Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова сообщили о начале серийного производства новой радиолокационной станции (РЛС) для истребителя пятого поколения (ПАКФА, Т-50). На летных испытаниях находятся уже несколько таких РЛС.

О первом полете опытного боевого самолета Т-50 с новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) сообщалось уже давно, в 2012 году. С тех пор велась доработка ее конструкции в ходе испытаний. В конце 2015 года была опубликована информация о завершении разработки этого радара, который по открытым данным имеет дальность обнаружения более 400 км, может сопровождать до 60 целей и одновременно обстреливать до 16 из них.

Также в 2015-2016 годах были озвучены планы размещения на истребителях пятого поколения разрабатываемой в России новейшей РЛС с использованием радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР).

Тэги: 
АФАР
РОФАР
РЛС
Т-50
ПАК ФА
высокодетальный радиолокационный комплекс
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (142) Росатом (66) Томск (64) Роботы (60) ВКС России (38) Новосибирск (38) Омск (36) Арктика (36) Камаз (34) Москва (32) БПЛА (31) будущее (31) Сирия (30) ГЛОНАСС (30) Санкт-Петербург (26) МС-21 (25) Минобороны России (25) УВЗ (24) ВМФ России (22) 3D-принтер (21) российский процессор (20) ТПУ (18) Роскосмос (18) ПД-14 (18) Як-130 (17) спутник (16) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) РЖД (16) ОАК (16) МИСиС (15) Транснефть (15) Иран (15) Ангара (15) Нижний Новгород (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (13) НПО имени Лавочкина (13) НПО Иркут (13) МКС (13) Воронеж (13) ГАЗ (13) Армата (13) Байкал-Т1 (13) Восточный (13) Су-34 (12) Самара (12) Газпром (12) Калибр (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru