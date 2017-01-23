Законтрактовано строительство второго российского круизного лайнера проекта PV300VD

Опубликовано пн, 23/01/2017 - 21:52 пользователем Tehnoomsk

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Нижегородская верфь «Красное Сормово» получила заказ на строительство 140-метрового 4-палубного пассажирского круизного лайнера типа «река-море» нового российского проекта PV300VD. Это уже второй лайнер такого типа: первый был заложен в августе 2016 года в Астрахани на заводе "Лотос".

Предполагается, что оператор второго судна – компания «Водоходъ» - будет эксплуатировать его для туристических целей в Европейской части России. Сообщается также, что по уровню комфорта PV300VD соответствует лучшим современным зарубежным аналогам. На его борту смогут путешествовать до 342 человек, численность экипажа и обслуживающего персонала - 76 человек. Судно будет передано заказчику в 2020 году.

Суда проекта PV300VD - первые отечественные круизные лайнеры за последние 60 лет. В Советском Союзе было построено только два круизных теплохода в 1957 году. В дальнейшем СССР закупал такие суда у европейских стран.

На иллюстрации изображен внешний вид круизного лайнера проекта PV300VD (по данным открытых источников).

Тэги: 
PV300
круизный лайнер
ОСК
PV300VD
Нижний Новгород
Красное Сормово
Разделы: 
Транспорт

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