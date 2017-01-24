Уран-10 – новый российский робот для разминирования территорий

Саперы Южного военного округа весной 2017 года получат 2 новейших робототехнических комплекса «Уран-10» для разминирования противотанковых мин. Военные уже используют комплексы «Уран-6», предназначенные для работы по противопехотным минам.

«Уран-10» рассчитан на противотанковые мины массой более 10 килограммов. Упомянутая поставка в ЮВО – первая для данной модели российских военных роботов. Роботизированный комплекс, несмотря на солидный вес, достаточно прост в управлении. Управляют им с расстояния, безопасного при подрыве боеприпаса. Робот-сапер оборудован различными минными тралами. Его аппаратура позволяет не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. Как сообщают российские СМИ, машина в состоянии отличить, к примеру, авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Поэтому задача военного сапера, занимающегося разминированием, упрощается: принять решение, как ликвидировать взрывоопасный объект.

Добавим, что в Южном военном округе российские саперы используют уже 3 роботизированных комплекса "Уран-6". Опыт их применения признан весьма успешным: так роботы очистили от мин большие территории в Чечне, остававшиеся от времен проведения контртеррористической операции в начале 2000-х годов.

На фото: роботизированный комплекс "Уран-6".