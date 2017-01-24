Российские атомщики рассчитывают построить АЭС в ЮАР

Опубликовано вт, 24/01/2017 - 21:34 пользователем Tehnoomsk

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Государственный концерн «Росатом» направил заявку на участие в тендере на строительство в ЮАР 6 новых ядерных реакторов. Российские атомщики планируют всерьез закрепиться на юге африканского континента, где пока работает одна-единственная АЭС Коберг, построенная в 1976-1985 годах.

В планах властей ЮАР уже несколько лет фигурирует строительство до 8 новых реакторов и увеличение доли ядерной энергетики с 5% до 25%. При этом Россия уже имеет подписанное заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Соглашение предусматривает совместное сооружение до восьми энергоблоков АЭС, а также сотрудничество в других сферах атомной промышленности, включая сооружение исследовательского реактора, помощь в развитии инфраструктуры ЮАР и подготовке специалистов.

Также на африканском континенте наши атомщики ведут активную работу по выходу на строительство АЭС в наиболее густонаселенных странах - Египте и Нигерии.

Тэги: 
АЭС
Росатом
ЮАР
Нигерия
Египет
ВВЭР-1200
Разделы: 
Промышленное производство

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