Российские атомщики рассчитывают построить АЭС в ЮАР

Государственный концерн «Росатом» направил заявку на участие в тендере на строительство в ЮАР 6 новых ядерных реакторов. Российские атомщики планируют всерьез закрепиться на юге африканского континента, где пока работает одна-единственная АЭС Коберг, построенная в 1976-1985 годах.

В планах властей ЮАР уже несколько лет фигурирует строительство до 8 новых реакторов и увеличение доли ядерной энергетики с 5% до 25%. При этом Россия уже имеет подписанное заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Соглашение предусматривает совместное сооружение до восьми энергоблоков АЭС, а также сотрудничество в других сферах атомной промышленности, включая сооружение исследовательского реактора, помощь в развитии инфраструктуры ЮАР и подготовке специалистов.

Также на африканском континенте наши атомщики ведут активную работу по выходу на строительство АЭС в наиболее густонаселенных странах - Египте и Нигерии.