Российская армия заказала БПЛА на водородных топливных элементах

Российские военные получат первую партию новых мультикоптеров (многороторных беспилотников вертикального взлёта и посадки) с электродвигателями на водородных топливных элементах летом 2017 года. Небольшие летательные аппараты могут находиться в воздухе до 4 часов и способны при этом пролететь до 200 км.

В первой партии – 5 восьмироторных беспилотников. Каждый весит всего 25 килограммов и при этом 5 из них приходится на полезную нагрузку. Как сообщают представители Минобороны России, такие БПЛА с электродвигателем оснащены топливными элементами, энергия вырабатывается электрохимическим генератором. В качестве топлива используется сжатый водород, окислителем является кислород воздуха. Летательные аппараты созданы в нашей стране из отечественных комплектующих.