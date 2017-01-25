В России тестируют государственный мессенджер

В госучреждениях 14 регионов нашей страны внедряются российские мессенджеры – программы для обмена сообщениями различных форматов. Скоро к ним присоединятся еще 18 территорий России.

Бурное распространение в России технологий интернет-общения еще недавно было связано, в основном, только с зарубежными программными продуктами. При этом уровень проникновения подобной иностранной продукции в госсекторе можно давно уже объявить критическим: чиновники повсюду пользуются программами обмена сообщениями (мессенджерами), забывая об элементарной информационной безопасности. Вся переписка, в которой могут содержаться разные важные сведения, хранится на зарубежных серверах. Поэтому Минэкономразвития России в мае 2016 года направило Президенту доклад, в котором предлагало законодательно запретить чиновникам вести рабочую переписку через приложения иностранных разработчиков. В качестве альтернативных или импортозамеющих аналогов года эксперты Института развития интернета выбрали 13 российских мессенджеров осенью минувшего года. Какие именно из них сейчас тестируются, не сообщается.