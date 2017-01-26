Завершено эскизное проектирование нового российского космического грузового корабля

В России ведется работа над новым грузовым космическим кораблем повышенной грузоподъёмности. Как сообщили представители ракетно-космической корпорации «Энергия», завершен этап его эскизного проектирования.

Новый корабль появился после начала использования российской ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с увеличенным головным обтекателем и возросшей грузоподъемностью. При этом часть успешных решений в части бортовых систем и конструкции ранее использованных на транспортных кораблях «Прогресс МС» и «Прогресс М-УМ» будет применена на новом российском «грузовике».

Разработчики также сообщают, что компоновкой нового грузового корабля будет предусмотрено размещение доставляемых грузов в грузовом отсеке увеличенной размерности с центральным проходом и стандартными ячейками, что значительно упростит работы по загрузке и разгрузке корабля. На новом «грузовике» установят маршевый двигатель повышенной тяги и увеличат запасы топлива.

Новый грузовик сможет доставлять на орбиту больше грузов, чем эксплуатируемые корабли "Прогресс МС", которые способны взять на борт не более 2600 кг. В частности, для обеспечения российского экипажа МКС новый корабль потребуется запускать до трех раз в год, в то время как сейчас используемые "грузовики" "Прогресс" требуют до четырех запусков. Также использование нового корабля позволит снизить стоимость доставки грузов на станцию.

На фото: ракета-носитель "Союз-2.1Б", которой будут выводить на орбиту новый российский транспортный корабль