УАЗ разрабатывает свой первый кроссовер?

Российские СМИ распространили информацию о том, как будет выглядеть первый кроссовер разработки Ульяновского автозавода. Интересно, что правообладателями патентных изображений нового автомобиля является НАМИ, ключевая организация, задействованная в проекте «Кортеж» по созданию первого семейства российских представительских машин (автомобили для первых лиц государства).

Также в ряде изданий появились данные, что первый ульяновский кроссовер получит полный привод, независимую подвеску и несущий кузов. Представители разработчика и производителя пока официально не прокомментировали растущий поток публикаций о проекте. Хотя ранее УАЗ анонсировал свой кроссовер, который может появиться до 2020 года.

Уже делаются предположения, что в НАМИ фактически спроектировали этот самый кроссовер для Ульяновского автозавода, и далее все-таки он станет первым в России автомобилем на так называемой «единой модульной платформе» от разработчика проекта «Кортеж».

Мы приводим эскизные изображения нового российского кроссовера по данным российских СМИ: