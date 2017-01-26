УАЗ разрабатывает свой первый кроссовер?

Опубликовано чт, 26/01/2017 - 10:32 пользователем Tehnoomsk

uaz_suv_2017_3_0.jpg

Российские СМИ распространили информацию о том, как будет выглядеть первый кроссовер разработки Ульяновского автозавода. Интересно, что правообладателями патентных изображений нового автомобиля является НАМИ, ключевая организация, задействованная в проекте «Кортеж» по созданию первого семейства российских представительских машин (автомобили для первых лиц государства).

Также в ряде изданий появились данные, что первый ульяновский кроссовер получит полный привод, независимую подвеску и несущий кузов. Представители разработчика и производителя пока официально не прокомментировали растущий поток публикаций о проекте. Хотя ранее УАЗ анонсировал свой кроссовер, который может появиться до 2020 года.

Уже делаются предположения, что в НАМИ фактически спроектировали этот самый кроссовер для Ульяновского автозавода, и далее все-таки он станет первым в России автомобилем на так называемой «единой модульной платформе» от разработчика проекта «Кортеж».

Мы приводим эскизные изображения нового российского кроссовера по данным российских СМИ:

uaz_suv_2017_1_0.jpg

uaz_suv_2017_4_0.jpg

uaz_suv_2017_3_1_0.jpg

uaz_suv_2017_0.jpg

Тэги: 
УАЗ
НАМИ
проект Кортеж
кроссовер
единая модульная платформа
Разделы: 
Автомобильная сфера

Темы наших статей

импортозамещение (143) Росатом (66) Томск (64) Роботы (60) ВКС России (38) Новосибирск (38) Омск (36) Арктика (36) Камаз (34) Москва (32) будущее (32) БПЛА (31) Сирия (30) ГЛОНАСС (30) Санкт-Петербург (26) МС-21 (25) Минобороны России (25) УВЗ (24) ВМФ России (22) 3D-принтер (21) российский процессор (20) ТПУ (18) Роскосмос (18) ПД-14 (18) Як-130 (17) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) спутник (16) РЖД (16) МИСиС (16) ОАК (16) Транснефть (15) Ангара (15) Иран (15) Нижний Новгород (14) МКС (14) CISCO EXPO 2011 (14) НПО имени Лавочкина (13) НПО Иркут (13) МЧС (13) Байкал-Т1 (13) ГАЗ (13) Армата (13) Воронеж (13) Восточный (13) Союз-2 (12) Самара (12) Газпром (12) Калибр (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru