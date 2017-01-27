Про оригинальные российские суперконденсаторы и первые устройства с их применением

Мы уже писали о создании по оригинальной технологии в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в сотрудничестве с компанией ТЭЭМП уникального материала, конкурентного графену и нанотрубкам (при этом он во много раз их дешевле). Используя новый материал, в России разработали суперконденсаторы, которые в свою очередь применили в системах для запуска двигателей тяжелой техники при экстремально низких температурах.

Внутри суперконденсатора - наноуглеродный материал из органического волокна с высокой проводимостью тока и повышенной удельной энергоемкостью – до 20 Ф/куб.см активной массы (одно из распространенных в научной среде его названий - "вискерсы") и низкой себестоимостью производства. Новая идеология сборки модулей суперконденсаторов, снижающая трудоёмкость изготовления накопителей, и оригинальная технология получения электродных материалов из органических волокон в перспективе позволяют снизить себестоимость изготовления накопителя энергии почти в 3 раза, - говорят представители компании «ТЭЭМП». Производство новейших российских суперконденсаторов по описанной выше технологии планируется запустить в первом квартале 2017 года в Химках (Московская область).



На фото: российские суперконденсаторы ТЭЭМП

Первая линейка устройств с использованием суперконденсаторов нового типа уже создана (фото в начале материала). Разработчики акцентируют в ней внимание на системе запуска двигателей, «содержащей внутри гибридный накопитель электроэнергии на основе модуля суперконденсаторов и бензиновый генератор». Она способна работать в автономном режиме, не требует наличия электросети и в заряженном состоянии может 10 раз подряд завести, к примеру, тяжелый самосвал при температурах от -40 °C до -60° C. Система может использоваться для запуска самолетов малой авиации, которые требуют большой мощности в короткий промежуток времени, что быстро выводит обычные аккумуляторы из строя. Такое устройство уже тестировалось осенью 2016 года для запуска военной техники и получило положительные отзывы.