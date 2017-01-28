Аргентина проявила интерес к покупке МиГ-29

Опубликовано сб, 28/01/2017 - 14:34 пользователем Tehnoomsk

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Впервые за свою историю, южноамериканское государство прислало российской стороне предложение о продаже ВВС Аргентины наших боевых самолетов - «более 15 истребителей МиГ-29». Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как комментируют в СМИ отраслевые эксперты, аргентинских военных интересует версия МиГ-29СМТ («9-19»), модернизированный вариант истребителя, способный нести высокоточное оружие и оснащенный современным радиоэлектронным оборудованием, включая радиолокационную станцию «Жук-М/МЭ». Версия МиГ-29СМТ уже состоит на вооружении Перу, Эритреи и Йемена, в нее могут быть переоборудованы «двадцать девятые» первых серий. На МиГ-29СМТ применяются двигатели РД-33 серии 3 с большим ресурсом. Система технического обслуживания МиГ-29СМТ, включает в себя оперативное техническое обслуживание – предполетную подготовку (продолжительность 22 мин), подготовку к повторному вылету (23 мин) и послеполетную подготовку (44 мин), – а также периодическое техническое обслуживание – целевые осмотры и проверки, периодические работы через каждые два года при налете 200 ч, оценку технического состояния и восстановительные работы через 1000 ч налета. Назначенный ресурс самолета составляет 4000 ч, двигателя РД-33 серии 3 – 2000 ч (межремонтный – 1000 ч), что существенно больше, чем у РД-33 серии 2, применявшихся до этого на самолетах МиГ-29 в ВВС России. Одним из недостатков МиГ-29 предыдущих серий считалась небольшая дальность полета без подвесных баков. На МиГ-29СМТ запас топлива во внутренних баках возрос примерно на четверть (а по сравнению с МиГ-29 первой версии «9-12» – почти на треть). Кроме того, на борту появилась выпускаемая штанга дозаправки топливом в полете.

Применительно к Аргентине, возможное приобретение этой страной партии МиГ-29СМТ способно серьезно изменить расклад в регионе: самолеты могут дозаправляться в воздухе и способны нести ракеты Х-29Т с телевизионным наведением, Х-29Л и Х-25МЛ с лазерным, противорадиолокационные Х-31П, противокорабельные Х-31А, корректируемые авиабомбы КАБ-500Кр и КАБ-500Л. Последний раз ВВС Аргентины принимали участие в боевых действиях в 1982 году, когда именно нехватка современного противокорабельного оружия и его эффективных носителей не позволила одержать победу над английским флотом в войне за Фолклендские острова.

На фото: МиГ-29СМТ Российских ВКС.

Тэги: 
МиГ-29
МиГ-29СМТ
Аргентина
ФСВТС
экспорт
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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