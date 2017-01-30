12 новых российских троллейбусов для Аргентины

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 11:30 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает сайт российского производителя троллейбусов "Тролза", предприятие завершает отгрузку новых машин аргентинскому заказчику - транспортной компании SEMPTUR из города Росарио. За 12 новых троллейбусов модели Тролза-5265 "Мегаполис" южноамериканский заказчик отдал почти 250 миллионов рублей в валюте.

По данным российской стороны, комплектация каждого "Мегполиса" включает в себя: кондиционеры кабины водителя и пассажирского салона, 4 видеокамеры, передатчик GPS/ГЛОНАСС, а также литий-ионные батареи российского производства, позволяющие автономно передвигаться машине без контактной сети до 20 километров. Это уже второй контракт на поставку российской техники данного типа в Аргентину за 3 года - до этого 7 троллейбусов были поставлены в город Кордова.

На фото: новый троллейбус модели Тролза-5256 "Мегаполис".

Тэги: 
новый троллейбус
Аргентина
Росарио
Кордова
Тролза
5265 Мегаполис
Разделы: 
Транспорт

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