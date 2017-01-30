В России начато строительство Симбирской ветроэнергетической станции

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 21:11 пользователем Tehnoomsk

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В Чердаклинском районе Ульяновской области объявлено о начале строительства Симбирской ВЭС, состоящей из 14 новых гигантских 88-метровых ветроэнергетических установок (высота 25-этажного дома). Проектируемая мощность парка станции составляет 35 МВт.

Реализация проекта обойдется примерно в 4,5 миллиарда рублей. Представители компании «Фортум», осуществляющей строительство, сообщают, что в планах инвестора еще более крупные ветроэнергетические объекты. При этом особо подчеркивается, что крупные заказы на возведение ветроэнергетических объектов по сути создадут «с нуля» отечественную индустрию по производству узлов и компонентов ветроустановок: лопастей, башен, генераторов, инверторов и сопутствующей электроники.

«Выбранный на первом этапе иностранный вендор должен будет обеспечить поставку оборудования для ветроэнергетических установок с высоким уровнем локализации на площадках действующих российских предприятий. Показатели локализации планируется ежегодно повышать − с 25% до 65% (к 2019 году). Для нас крайне важно, чтобы к реализации проекта было привлечено максимальное количество российских производителей и поставщиков. Это сформирует необходимый уровень спроса на ветроэнергетическое оборудование и простимулирует крупнейших мировых производителей данного оборудования организовать производство его ключевых компонентов на территории нашей страны»,- приводят специализированные издания слова заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова о данном масштабном проекте.

По данным издания "Коммерсантъ", в России, несмотря на большое количество зон с хорошим ветропотенциалом, ветроэнергетика развивалась слабо, мощность всех ветроэлектростанций (ВЭС) не доходит и до 100 МВт, в то время как например, в Германии в 2013 году их работало уже суммарно 31 ГВт. Причина "долгого запрягания" изначально заключалась в высокой стоимости проектов на фоне отсутствия господдержки, в то время как в странах с ветроэнергетикой обеспечивается господдержка в виде так называемых «зеленых тарифов». В ближайшие годы есть основания полагать, что ситуация начнет меняться в РФ: к строительству в нашей стране запланированы более 10 крупных ветроэнергетических станций.

Тэги: 
ветроэнергетика
Симбирская ВЭС
Фортум
Ульяновск
альтернативная энергетика
Разделы: 
Промышленное производство

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