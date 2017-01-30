Нива 3-го поколения может серьезно измениться

Опубликовано пн, 30/01/2017 - 23:56 пользователем Tehnoomsk

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В отечественных СМИ автомобильной тематики обсуждаются подробности разработки на АвтоВАЗе новой «Лады 4х4NG» («Нива» 3-го поколения). В частности, звучит информация о продолжающемся выборе платформы, возможном поперечном расположении силового агрегата и расставании с легендарной «классической» компоновкой.

Фактически, новая «Лада 4х4NG» может превратиться в массовый кроссовер. При этом о «пересаживании» «Нивы» на платформу того же «Дастера» речь не идет. Как сообщает «Авторевю», «на АвтоВАЗе ищут оригинальные технические решения, чтобы отойти от дастеровской схемы с подключаемым приводом на задние колеса и сохранить для «Лады 4х4» серьезный внедорожный потенциал, а также исключить риск перегрева межосевой муфты. Однако ни у самого АвтоВАЗа, ни в арсенале альянса на сегодня нет трансмиссий, сочетающих поперечное расположение силового агрегата с постоянным полным приводом».

Однако, вопрос унификации новой «Нивы» с продукцией альянса Renault-Nissan никто не снимает с повестки дня. Также как и задачу нарастить производство и продажи новой перспективной модели: «старая» «Нива» продается в количестве в среднем около 25000 машин ежегодно, 3-е поколение производитель хочет продавать в количестве почти вдвое большем – от 40000 машин в год. Поэтому речь и идет об удешевлении конструкции и ее большей унификации с другими моделями.

Запуск нового автомобиля в производство пока запланирован на 2019 год. Какая «Нива» нас в итоге ожидает и станет ли она достойной заменой легендарной своей предшественнице, пока остается только догадываться.

На фото: один из вариантов возможного внешнего вида Лады 4х4NG

Тэги: 
Нива
Lada
Лада 4х4NG
АвтоВАЗ
кроссовер
Разделы: 
Автомобильная сфера

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