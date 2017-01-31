Создано российское мобильное приложение для перевода онлайн

В первой половине 2017 года на платформе Android выйдет отечественное приложение Abracadabra, которое уже доступно для iOS. Из многих тысяч приложений для мобильных устройств оно отличается интересным функционалом, позволяющим осуществить живой устный перевод с большинства языков мира.

«Абракадабра» создана молодыми учеными Московского физико-технического института и Сколковского института науки и технологий. В ее основе - платформа, которая объединяет переводчиков и потребителей услуг перевода по всему миру. Переводчики могут регистрироваться в системе по аналогии с известным сервисом Uber, они проходят проверку на профессиональную пригодность, а по итогу оказания услуг получают оценку от пользователей, что, в конечном счете, отражается на рейтинге знатоков языков.

Причиной создания данного проекта стало то, что в зарубежной поездке часто возникает проблема языкового барьера, а программы машинного перевода по-прежнему далеки от совершенства. Многие россияне знают английский, но как быть со странами, где английский не знают: это многие районы Европы, Азии, Южной Америки. При этом в «Абракадбре» есть еще одна приятная особенность: Приложение не просит предоплату, стоимость минуты разговора с участием живого переводчика начинается примерно от 36 рублей. Поэтому разработчики говорят, что звонок в другие страны с подключенным к разговору переводчиком через новое приложение может стоить дешевле, чем обычный звонок через своего сотового оператора.