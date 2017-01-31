Челябинский тракторный завод запустил новый конвейер

Опубликовано вт, 31/01/2017 - 18:14 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель спецтехники под маркой ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, сообщил о запуске новой сборочной линии. Конвейер длиной 60 метров смонтирован в ноябре-декабре 2016 года на месте, где во время Великой Отечественной войны собирались советские танки. Первой машиной, сошедшей с новой линии, стал бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 (на фото).

Как сообщают представители завода, строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходит в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях нового регионального индустриального парка.

Новый конвейер ЧТЗ рассчитан на выпуск до 2000 машин в год. Его компоновка принципиально отличается от ранее использовавшейся на предприятии схемы выпуска техники: вместо привычной так называемой «бегущей дорожки» через цех проложена железнодорожная колея, по колее на платформах движутся собираемые тракторы от «поста» к «посту» (всего постов – 8). На первом посту ставятся крылья, баки, механизм переключения управления, на втором – радиаторы. На следующих постах монтируются соответственно кабина, облицовка, аккумуляторы, кожуха.

Тэги: 
бульдозер ЧТЗ
Челябинск
челябинский тракторный завод
Б10М2
новый конвейер
Разделы: 
Промышленное производство

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