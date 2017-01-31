Челябинский тракторный завод запустил новый конвейер

Отечественный производитель спецтехники под маркой ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, сообщил о запуске новой сборочной линии. Конвейер длиной 60 метров смонтирован в ноябре-декабре 2016 года на месте, где во время Великой Отечественной войны собирались советские танки. Первой машиной, сошедшей с новой линии, стал бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 (на фото).

Как сообщают представители завода, строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходит в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях нового регионального индустриального парка.

Новый конвейер ЧТЗ рассчитан на выпуск до 2000 машин в год. Его компоновка принципиально отличается от ранее использовавшейся на предприятии схемы выпуска техники: вместо привычной так называемой «бегущей дорожки» через цех проложена железнодорожная колея, по колее на платформах движутся собираемые тракторы от «поста» к «посту» (всего постов – 8). На первом посту ставятся крылья, баки, механизм переключения управления, на втором – радиаторы. На следующих постах монтируются соответственно кабина, облицовка, аккумуляторы, кожуха.