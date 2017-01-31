Производство боевых вертолетов Ка-52 в 2017 году вырастет в 2 раза

Опубликовано вт, 31/01/2017 - 23:31 пользователем Tehnoomsk

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В дальневосточном городе Арсеньев на заводе «Прогресс», где ведется серийное производство одного из лучших боевых вертолетов мира – Ка-52 «Аллигатор», готовятся к увеличению объемов выпуска этих грозных машин сразу в 2 раза в течение 2017 года. Рост загрузки предприятия связан с началом выполнения экспортного контракта. При этом сборка машин по госзаказу ведется даже с опережением графика.

Первая партия Ка-52 из заказанных российскими военными на 2017 год была передана Минобороны еще в конце 2016 года. Сейчас ведется сборка боевых машин второй партии. До 2010 года «Прогресс» находился в сложном положении: не было долговременных заказов на вертолеты, предприятие находилось на грани выживания. Теперь об этом времени только вспоминают: завод в составе государственного холдинга «Вертолеты России» загружен стабильными ежегодными объемами по Ка-52. Официально приводились данные о 140 «Аллигаторах», заказанных нашими военными. Сейчас, по разным данным, количество Ка-52 на вооружении Российской армии составляет около 100 единиц. Разработана палубная версия Ка-52К, ведутся работы по дальнейшему усовершенствованию сухопутной версии вертолета по итогам его боевого применения против отрядов международного терроризма в Сирии.

Добавим, что Ка-52 "Аллигатор" представляет собой разведывательно-ударный вертолет, способный наносить удары высокоточным оружием на дальность до 100 км (с использованием новых ракет "Гермес" - http://www.tehnoomsk.ru/node/2360).

Тэги: 
Ка-52
Ка-52К
Арсеньев
Прогресс
Вертолеты России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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