Россия поставила Вьетнаму 6-ю подлодку проекта 636

Российские кораблестроители передали ВМС Вьетнама субмарину, завершающую серию из шести заказанных ранее дизельных подводных лодок типа «Варшавянка» (проект 636.1 или 06361), оснащенных ракетным комплексом Club. Лодка прибыла к месту базирования 23 января 2017 года.

Новая субмарина получила бортовой номер «187» (на фото) и вошла в состав 189-й бригады подводных лодок ВМС Вьетнама, базирующейся в порту Камрань и включающей все ранее построенные в России однотипные подлодки (контракт между Россией и Вьетнамом на строительство 6 новых подлодок включает в себя также обучение экипажей, поставки вооружений и полный комплекс технического обслуживания).

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 работает на глубине до 250 метров, автономность ее плавания составляет 45 суток, скорость подводного хода – 20 узлов. Субмарина предназначена для обороны побережья и имеет низкий уровень заметности, за что этот тип получил за рубежом прозвище «Черная дыра».