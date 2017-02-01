Российский ПКШМ заменяет бригаду на урановом руднике

Как сообщает Росатом, разработанный в России на Дарасунском заводе горного оборудования новый ковшовый шахтный погрузчик ПКШМ, успешно прошел испытания на подземном урановом руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения. Машина работает на сжатом воздухе и обеспечивает полную механизацию работы горняков, заменяя бригаду из 6 человек.

Как сообщают представители завода-изготовителя, ПКШМ (НА ФОТО) предназначен для механизации погрузки горной массы при проведении и очистке водоотливных канавок и траншей, расположенных вдоль рельсового пути, горных выработок и мест загрузки шахтных вагонов от просыпей. Машина комплектуется 2 ковшами: для проходки канавок и погрузочным ковшом. За смену она отгружает 20 кубометров горной породы. На ПКШМ для освещения используется фара-генератор с пневматическим приводом, современное гидрооборудование и усиленные несущие части. Погрузчик может использоваться в горизонтальных горных выработках шириной от 2,5 метров, он выпускается на колесно-рельсовом ходу для колеи 600, 750 и 900 мм. Применение пневматического привода в условиях шахты гарантирует безопасность при использовании данного типа техники.

Добавим, что Дарасунский завод горного оборудования как машиностроительное предприятие существует с февраля 1951 года. Он расположен в Забайкальском крае.