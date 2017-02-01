Уникальное предприятие из Красноярского края обеспечено заказами на 10 лет вперед

Опубликовано ср, 01/02/2017 - 22:14 пользователем Tehnoomsk

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Представители Электрохимического завода (ЭХЗ, город Зеленогорск) сообщили об успешных итогах 2016 года и привели интересные сведения о реализованных проектах предприятия, обладающего технологиями получения 106 изотопов 20 химических элементов (более 45% потребности мирового рынка стабильных изотопов). Продукция ЭХЗ используется в промышленности, медицине, научных экспериментах.

В минувшем году на ЭХЗ был наработан и поставлен первый кристалл кремния, обогащенного по изотопу кремний-28, в рамках международного проекта (контракт с Физико-техническим федеральным ведомством Германии) по созданию эталона массы «Килограмм-3». Осуществлена поставка первой партии изотопа молибден-100 для международного проекта по исследованию свойств нейтрино с коллаборацией AMoRE. Подтверждено соответствие качества дисков из иридия-191, начаты их регулярные поставки в рамках международного договора.

В 2016 году начаты поставки цинка, обедненного по стабильному изотопу 64Zn не только для иностранных, но и для отечественных АЭС. Первая партия весом в 8 кг была отправлена в Нововоронежский филиал АО «Атомэнергопроект». Также были продолжены работы по проектам создания производства дыхательных медицинских тестов на основе стабильного изотопа углерод-13 и создания производства атомных батарей на основе радиоизотопа никель-63.

ЭХЗ также поставит в 2017 году по уже заключенному контракту изотоп германий-76 для международного проекта GERDA.

Ярким реализованным проектом 2016 года на предприятии считают создание уникальной специализированной газовой центрифуги для разделения изотопов редкоземельных элементов, подана заявка на изобретение способа получения изотопа неодим-150. После подтверждения качества образца заказчиком и перехода к производству в промышленных масштабах, будет подтверждена принципиальная возможность выхода предприятия на международный и российский рынки изотопов редкоземельных элементов (научные исследования, стартовые изотопы ядерной медицины, ядерная энергетика).

На заводе уверенно смотрят в будущее: на 10-летнюю перспективу уже сформирован гарантированный портфель заказов на сумму порядка 1,44 млрд рублей. При этом ежегодно выручка ЭХЗ растет как в рублях, так и в валюте. Например, в 2016 году здесь заработали более 1 миллиарда рублей и более 14 миллионов долларов.

Тэги: 
Электрохимический завод
ЭХЗ
Красноярский край
Зеленогорск
ТВЭЛ
изотоп
кремний-28
Никель-63
углерод-13
германий-76
неодим-150
Разделы: 
Промышленное производство

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