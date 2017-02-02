350 новых ГАЗель NEXT и ГАЗ Курсор для московских маршрутов

Новые российские автобусы малого и среднего класса под маркой ГАЗ общей стоимостью почти 1 миллиард рублей поставлены государственному предприятию Московской области «Мострансавто». Это 71 городской низкопольный автобус новой модели «Курсор» (ГАЗ Kursor) и 279 единиц 18-местных «ГАЗелей Некст».

По заказу московского автотранспортного предприятия, ГАЗели нового модельного ряда оснастили кондиционерами, маршрутными информаторами, видеорегистраторами, а также системами видеонаблюдения и дополнительными воздушными отопителями салона для использования в зимнее время.

Городской низкопольный автобус среднего класса ГАЗ Kursor оборудован современным дизельным четырехцилиндровым двигателем ЯМЗ-530 мощностью 210 л.с. стандарта Евро-5, автоматической коробкой передач. Он может перевозить до 75 пассажиров (включая 18 мест для сидения). «Курсор» для Московской области оснащен системами кондиционирования, видеонаблюдения, навигации и цифровым тахографом.

На фото: ГАЗ Курсор, получивший звание «Автобус года» на выставке Busworld-2016