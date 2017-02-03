В России разработан полимерный композит прочнее авиационного титана и алюминия

Опубликовано пт, 03/02/2017 - 11:45 пользователем Tehnoomsk

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Ученые из Московского государственного университета сообщили о создании нового типа полимерного композитного материала, значительно превосходящего по термостойкости все аналоги, отличающегося доступной ценой и технологией производства.

Опытные партии материала, синтезированные в лаборатории МГУ, находятся на испытаниях в испытаниях в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева (КАИ) и других организациях авиапрома.

Разработка новых типов композитов и их проникновение в авиационную отрасль продолжается. Еще недавно считалось, что полимеры в лучшем случае выдерживают температуры до 250 градусов Цельсия и не способны переносить более высокие температуры. В МГУ создали материал, который выдерживает температуру до 450 градусов Цельсия, является более прочным, чем авиационный титан и алюминий, а технология его производства не является дорогостоящей.

Как описывают российские специализированные издания, наши ученые разработали новую полимерную основу для композитов на базе двух относительно простых звеньев – непредельного углеводорода пропаргила и соединения азота и бензола, из которого обычно изготовляют оранжевую краску. Комбинацию этих веществ можно превратить в сверхпрочный полимер, способный выдержать мощный нагрев без повреждения его структуры. Особо подчеркивается, что созданный материал можно производить достаточно дешевыми способами по сравнению с другими сверхпрочными композитами, применяемыми сегодня в промышленности.

Тэги: 
МГУ
химия
композит
полимер
ЦИАМ
новые материалы
авиастроение
Разделы: 
Научные разработки

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