В Омске запускается 11-я в России сеть базовых станций стандарта LoRaWAN

В феврале 2017 года в Омске начинает свою работу базовая станция российской сети интернета вещей стандарта LoRaWAN (LPWAN). Об этом сообщает сайт Омского ИТ-Форума.

Технология LoRaWAN позволяет сотням тысяч устройств интернета вещей по радиоканалу передавать свои данные на шлюз (базовую станцию), который отравляет эту информацию на сервер в интернет. И данные становятся доступны владельцам этих IoT-устройств. Пользователи могут подключить к сети интернета вещей по технологии LoRaWAN приборы учёта электричества, воды, тепла, и газа, чтобы видеть расход энергоресурсов и не переписывать вручную показания со счётчиков — они автоматически передаются в управляющую компанию. Датчики протечки воды, дыма и газа в случае опасности мгновенно подадут сигнал тревоги. Владелец получит его в мобильном приложении или в личном кабинете на компьютере в любой точке мира, где есть доступ к интернету. За рубежом по этой технологии smart-холодильники научились самостоятельно заказывать недостающие продукты через сеть, а домашним освещением и отоплением уже можно дистанционно управлять через мобильное приложение смартфона, если в жилище установлены LoRaWAN-устройства «умного дома».

Первым и наиболее важным сектором, в котором в России стартует масштабное внедрение данной технологии, станет ЖКХ. Компании-поставщики ресурсов и их потребители услуг смогут видеть детальную информацию по фактическому расходу практически в режиме реального времени. Это повлечет революционный сдвиг в работе всей системы ЖКХ, сделает ее более прозрачной для всех.

Омская сеть начинает свою работу в феврале, после установки первого LoRaWAN-шлюза (станции) в Центральном административном округе областного центра, к которому смогут подключиться устройства интернета вещей (IoT, Internet of Things) в радиусе 4 километров. Для передачи сигналов используется свободная частота 868 МГц, работа в которой не требует лицензий или разрешений. Чтобы полностью покрыть город-миллионик сетью и собирать данные, например, со всех бытовых коммунальных счётчиков, достаточно установить не более 20 шлюзов (станций). Омск стал 11-м российским городом, в котором реализуется подобный проект.

17 февраля 2017 года в 14-00 заинтересованные омичи и гости города смогут подробнее узнать о возможностях технологии LoRaWAN на Омском ИТ-Форуме в тематической секции «Интернет вещей»: http://oiitf.ru