Российские ученые разработали «вечный» катализатор

Опубликовано вс, 05/02/2017 - 22:42 пользователем Tehnoomsk

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Исследователи из Национального исследовательского технологического университета МИСиС распространили информацию о создании уникального катализатора, функционирующего в десятки раз дольше обычных. Экспериментальный образец интенсивно работает уже несколько лет, и в процессе работы не деградирует и не загрязняется.

Разработка была выполнена в процессе совершенствования метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) или как его еще называют «горение растворов». Это альтернативный способ синтеза наноматериалов, который разработчики технологии описывают так: «в основе процесса – самоподдерживающаяся экзотермическая реакция (горение) взаимодействия компонентов на основе систем, содержащих окислитель (нитрат металла) и восстановитель (растворимые в воде линейные и циклические органические амины, кислоты и аминокислоты). Химическая реакция интенсивно распространяется в растворе, по мере того, как она угасает, формируются конечные продукты, то есть происходит единый процесс горения и получения материалов. В растворах исходные реагенты смешаны на молекулярном уровне, а выделение большого количества газов при взаимодействии реагентов в волне горения облегчает формирование нанопорошков с заданными характеристиками».

Поместив смесь из нитрата никеля и глицина в высокопористую среду, и запустив реакцию, российские ученые из НИТУ МИСиС получили новый тип суперстабильного катализатора, который в процессе работы не деградирует и не загрязняется. Полученный катализатор можно использовать для дожигания топлива в автомобилях в целях уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Впрочем, катализатор это все-таки «побочный продукт» процесса исследований СВС. Сама же разрабатываемая нашими учеными технология СВС или «горение растворов» открывает широкие возможности для развития современной энергетики. Получаемые нанопористые материалы применяются в новых типах топливных, солнечных элементов, суперконденсаторах и аккумуляторах, а также термоэлектриках (используются в термоэлектрогенераторах для преобразования тепла в электричество). Они востребованы в водородной энергетике, например для конвертирования углеводорода в метан или получения чистого водорода из этанола, и могут применяться в качестве люминофоров – веществ, способных преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение.

Тэги: 
МИСиС
наноматериалы
новые материалы
горение растворов
СВС
суперстабильный катализатор
Разделы: 
Научные разработки

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