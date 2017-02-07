В Нижнем Новгороде создают российские перестраиваемые аналоговые аттенюаторы

Опубликовано вт, 07/02/2017 - 12:59 пользователем Tehnoomsk

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Российское НПП «Салют» (Нижний Новгород, входит в «Ростех») сообщило о старте программы разработки устройств снижения амплитуды и мощности сигнала (перестраиваемых аналоговых аттенюаторов) с последующим запуском их в серийное производство в 2019 году. Цель НИОКР – замена комплектующих американских компаний Mini-Circuits, TriQuintSemiconductor и Hittite Microwave Corp.

В рамках программы ««Аттенюатор-И2» предусмотрено создание 6 типов устройств с диапазоном рабочих частот 0,01-30 ГГц. Согласно требованиям госзаказа, устройства, «кроме широкополостности, должны обладать высокими радиационной стойкостью и быстродействием, повышенными надежностью, сроком службы и стойкостью к воздействию климатических и механических факторов». Разрабатываемые изделия по основным параметрам должны соответствовать следующим зарубежным аналогам: RVA-2500 (Mini-Circuits, США), AT-250, AT-113 (M/COM, США), TGL4203-SM (TriQuint semiconductor, США), HMC346MS8G, HMC973LP3, HMC346LP3 (Hittite Microwave Corporation, США). Подчеркивается, что прямые отечественные аналоги пока отсутствуют.

Как сообщают разработчики, перестраиваемые аналоговые аттенюаторы используются в приемно-передающих блоках радиоаппаратуры с повышенными эксплуатационными требованиями. Такие устройства корректировки сигнала применяются во множестве изделий СВЧ-техники.

Тэги: 
перестраиваемый аналоговый аттенюатор
НПП Салют
Нижний Новгород
импортозамещение. Ростех
СВЧ
Разделы: 
Промышленное производство

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