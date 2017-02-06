12 февраля – открытая Всероссийская физико-техническая контрольная!

Впервые в нашей стране проводится Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Ее организатором выступает Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке компании «Яндекс». Всем зарегистрированным участникам контрольной будет предложено очно или в режиме онлайн решить 15 задач по 3 дисциплинам: математике, физике и информатике.

Организаторы ожидают, что во всероссийском открытом мероприятии 12 февраля 2017 года примут участие десятки тысяч человек со всей страны (на официальном сайте уже зарегистрировалось почти 10000 участников). К освещению подключились различные СМИ и интернет-ресурсы нашей страны. Также сообщается, что знаковое событие приурочено к 50-летию Заочной физико-технической школы.

Подробности «Выходи решать!» можно узнать на официальном сайте контрольной: https://kontrolnaya.mipt.ru/.