150 команд из 4 регионов России примут участие в омском «Робофесте»

Опубликовано ср, 08/02/2017 - 15:49 пользователем Tehnoomsk

robofest3_0.jpg

17-18 февраля 2017 года в рамках Омского ИТ-Форума состоится еще одно крупное мероприятие – Робототехнический фестиваль «Робофест – Западная Сибирь». В 2017 году география участников омского «Робофеста» расширилась и включает в себя уже 150 команд из Екатеринбурга, Иркутска, Братска, Омской и Новосибирской областей.

Как сообщают организаторы, большинство участников уже зарегистрировались, и если по каким-то причинам ваша команда еще не внесена в списки, нужно поторопиться: Регистрация участников завершается 12 февраля 2017 года в 23.59 по Московскому времени. Обновленное расписание соревнований представлено на сайте мероприятия robofestomsk.ru и в официальной группе мероприятия в сети «ВКонтакте». Подробная программа Омского ИТ-Форума и информация о других мероприятиях 17-18 февраля 2017 года представлена на его сайте: www.oiitf.ru.

Добавим, что омский "Робофест" является составной частью общероссийских робототехнических фестивалей для детей и молодежи.

Тэги: 
Омск
РобоФест
Омский ИТ-Форум
Роботы
Робофест - Западная Сибирь
Разделы: 
ИТ-сфера

Темы наших статей

импортозамещение (144) Росатом (67) Томск (64) Роботы (61) ВКС России (38) Омск (38) Новосибирск (38) Арктика (36) Камаз (34) будущее (32) Москва (32) ГЛОНАСС (31) БПЛА (31) Сирия (30) Санкт-Петербург (27) Минобороны России (25) МС-21 (25) УВЗ (24) ВМФ России (22) российский процессор (21) 3D-принтер (21) ПД-14 (19) ТПУ (18) Роскосмос (18) Як-130 (17) МИСиС (17) ОАК (17) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) спутник (16) РЖД (16) Нижний Новгород (15) Иран (15) Ангара (15) Транснефть (15) CISCO EXPO 2011 (14) МКС (14) Воронеж (14) Армата (13) НПО Иркут (13) ГАЗ (13) Восточный (13) МЧС (13) НПО имени Лавочкина (13) Байкал-Т1 (13) Су-34 (12) Самара (12) Союз-2 (12) Газпром (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru