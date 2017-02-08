150 команд из 4 регионов России примут участие в омском «Робофесте»

17-18 февраля 2017 года в рамках Омского ИТ-Форума состоится еще одно крупное мероприятие – Робототехнический фестиваль «Робофест – Западная Сибирь». В 2017 году география участников омского «Робофеста» расширилась и включает в себя уже 150 команд из Екатеринбурга, Иркутска, Братска, Омской и Новосибирской областей.

Как сообщают организаторы, большинство участников уже зарегистрировались, и если по каким-то причинам ваша команда еще не внесена в списки, нужно поторопиться: Регистрация участников завершается 12 февраля 2017 года в 23.59 по Московскому времени. Обновленное расписание соревнований представлено на сайте мероприятия robofestomsk.ru и в официальной группе мероприятия в сети «ВКонтакте». Подробная программа Омского ИТ-Форума и информация о других мероприятиях 17-18 февраля 2017 года представлена на его сайте: www.oiitf.ru.

Добавим, что омский "Робофест" является составной частью общероссийских робототехнических фестивалей для детей и молодежи.