В 2016-2021 годах в России в 5 раз вырастет мобильный трафик

Опубликовано ср, 08/02/2017 - 17:56 пользователем Tehnoomsk

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Мировой ИТ-гигант Cisco представил свой прогноз развития мобильных телекоммуникаций в России и в мире в целом до 2021 года. Нашу страну ожидает лавинообразный рост сразу по нескольким направлениям.

Итак, эксперты Cisco прогнозируют следующие направления развития в России:
- резкий рост передаваемых данных в сегменте М2М («интернет вещей», межмашинный трафик) – в 15 раз;
- 12-кратное увеличение объемов передачи данных в российских сетях 4G с выходом на показатель почти 90% от всего трафика;
- 5-кратный рост объемов передачи мобильных данных до 2021 года - темпами, вдвое опережающими ожидаемое развитие за этот период проводного Интернета.

При этом сообщается, что проникновение мобильной связи в целом в России достигло уже почти максимального уровня 85%, и в течение ближайших 4 лет существенно оно не увеличится (ожидаемый уровень – 88%).

Из мировых векторов развития на ближайшие годы специалисты компании выделяют:
- количество подключенных к мобильным сетям устройств достигнет 12 миллиардов единиц;
- серьезно вырастет доля трансляции и передачи видео (больших объемом данных) в мобильных сетях – почти в 9 раз;
- средняя скорость мобильного интернета в мире вырастет с 6,8 Мбит/с до 20,4 Мбит/с

Такие факторы, как уверенный рост числа пользователей мобильной связи, смартфонов, мобильного видео, подключений Интернета вещей (InternetofThings,IoT), а также рост скоростей передачи данных и потребления мобильного видео до 2021 года приведут к семикратному увеличению мобильного трафика, - отмечают в Cisco.

Тэги: 
CISCO
мобильный трафик
4G
интернет вещей
ИТ-сфера
Россия
Разделы: 
ИТ-сфера

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