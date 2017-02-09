В России создается новая автоматизированная система мониторинга

Опубликовано чт, 09/02/2017 - 00:48 пользователем Tehnoomsk

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АО «ГЛОНАСС» и компания NAVITEL (АО «ЦНТ») подписали соглашение о создании автоматизированной системы мониторинга объектов на базе государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Результатом сотрудничества станет самый крупномасштабный российский IT-проект в области мониторинга транспорта.

АО «ГЛОНАСС» ставит перед собой цель по созданию в России инновационной транспортной среды. Единая экосистема повысит безопасность дорожного движения, ускорит время реагирования экстренных служб и предоставит автомобилистам множество современных сервисов. Для успешной реализации этих задач АО «ГЛОНАСС» необходима эффективная автоматизированная система мониторинга транспорта.

«В ближайшие годы планируется оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» более 1 миллиона транспортных средств, – говорит Директор проекта – генеральный конструктор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – Михаил Кораблев. – Телематическая платформа, которая будет обрабатывать данные по такому количеству объектов, должна справляться с высокой нагрузкой, не теряя в производительности. Чтобы выбрать систему мониторинга, способную выполнить поставленную задачу, был организован и проведен специальный конкурс, в рамках которого мы протестировали несколько платформ, – рассказывает Михаил Кораблев. – Одним из этапов открытого конкурса было предусмотрено нагрузочное тестирование предлагаемых к реализации технических решений. Система участника должна успешно выполнять поставленные задачи на ограниченных аппаратных ресурсах при нагрузке в эквиваленте 500 000 подключённых объектов контроля».

Победу в конкурсе на создание автоматизированной системы мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» одержала компания АО «ЦНТ». Навигационно-диспетчерская система, разработанная NAVITEL, полностью соответствует высоким требованиям, предъявленными АО «ГЛОНАСС». Она отказоустойчива и способна работать с большим объемом данных. Эти характеристики особенно важны, поскольку количество подключаемых транспортных средств к системе с каждым годом будет только расти.

«Участие в столь масштабном государственном проекте – большая честь для нас, – отметил Президент группы компаний NAVITEL Александр Казаков. – Данный проект дает возможность принять непосредственное участие в создании инновационной интеллектуальной среды, которая объединит автомобилистов, службы экстренного реагирования, государственные структуры и страховые компании. Благодаря информационным облачным технологиям транспортная инфраструктура в нашей стране выйдет на совершенно новый уровень».

Тэги: 
ГЛОНАСС
Navitel
мониторинг
Эра-Глонасс
ЦНТ
телематическая платформа
спутниковые технологии
Разделы: 
ИТ-сфера

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