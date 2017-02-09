Пассажирский Ил-96 вернется в 2019 году

Российские СМИ распространили информацию о заключенном контракте между государственной Объединенной авиастроительной корпорацией и Авиационным комплексом имени Ильюшина на создание обновленного 390-местного Ил-96-400М. Полет первого опытного самолета намечен на 2019 год.

Самолет Ил-96 – единственный российский дальнемагистральный самолет. Он оснащен надежными отечественными двигателями ПС-90 и производится в единичных экземплярах на Воронежском авиазаводе (ВАСО). Столь малый объем связан с тем, эта машина едва была не уничтожена в силу необычной многолетней «любви» государственной авиакомпании «Аэрофлот» к закупке новых зарубежных самолетов «Боинг» и «Эйрбас» в период избытка в российском бюджете нефтяных сверхдоходов. Компания не только не поддерживала эксплуатацию имевшихся нескольких Ил-96-300, но и всячески пыталась избавиться от них, в итоге прекратив эксплуатацию всех машин к 2014 году. Были закуплены «аналогичные» зарубежные самолеты по более высоким ценам, с поставкой дорогих зарубежных комплектующих, и распространена информация о недостаточной топливной эффективности Ил-96-300 в сравнении с иностранными ВС.

Параллельно с тем, как «Аэрофлот» избавился от Ил-96, машины этого типа были приобретены кубинской государственной авиакомпанией Cubana – сейчас в парке перевозчика 5 таких воздушных судов. Опыт эксплуатации – положительный. Другим подтверждением предвзятости «Аэрофлота» по отношению к Ил-96 стала их успешная многолетняя эксплуатация в «президентском» авиаотряде СЛО «Россия». Здесь трудятся около 10 таких самолетов, на них летает Президент нашей страны и первые лица государства. Еще одним эксплуатантом Ил-96 обновленной версии Ил-96-400 стало Министерство обороны России: военные заказали 2 самолёта Ил-96-400ТЗ («стратегический топливозаправщик»).

Ил-96-400 оснащен двигателями ПС-90А1 (4 х 17400 кгс) и имеет максимальную взлетную массу 270 тонн и способен перевозить в различных комплектациях от 390 до 435 человек. Максимальная дальность полета составляет 13000 км. Также имеется информация о том, что государство может профинансировать строительство стартовой партии из 6 таких пассажирских самолетов и использовать лизинговые инструменты поддержки покупателей с последующим развертыванием выпуска новых машин.

В российских специализированных СМИ уже приводились данные о проработке еще одного варианта Ил-96, который будет оснащен двумя перспективными русскими двигателями нового поколения ПД-35 (дальнейшее развитие линейки, начатой ПД-14). Такая машина может появиться в небе в районе 2025 года.

На фото: Ил-96-300 "СЛО "Россия".