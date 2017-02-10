Весной 2017 года гиперзвуковая ракета Циркон будет запущена с морского носителя

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», разрабатываемая для оснащения подводных лодок проекта 885 «Ясень», перспективной АПЛ «Хаски» и модернизированных тяжелых атомных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», весной этого года впервые будет тестироваться на морских учениях.

Планы по запуску в производство новейшей ракеты со скоростью более 5000 км/ч (5-6М) и дальностью до 1000 км, озвученные российскими военными ранее, предполагают начало серийного производства «Циркона» уже в 2018 году. В это же время будет завершена глубокая модернизация тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М (на фото), на котором установлены новейшие вертикальные пусковые установки и до 240 противокорабельных ракет для них. В состав этого арсенала и будут включены новейшие «Цирконы». Добавим, что из новой пусковой установки корабль сможет стрелять противокорабельными ракетами сразу 3 типов: «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В 2018 году на аналогичную модернизацию в Северодвинск придет крейсер «Петр Великий». Когда и какие именно российские атомные субмарины получат «Цирконы» пока не сообщается.