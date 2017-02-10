Весной 2017 года гиперзвуковая ракета Циркон будет запущена с морского носителя

Опубликовано пт, 10/02/2017 - 11:36 пользователем Tehnoomsk

pr_1144_cruiser_0.jpg

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», разрабатываемая для оснащения подводных лодок проекта 885 «Ясень», перспективной АПЛ «Хаски» и модернизированных тяжелых атомных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», весной этого года впервые будет тестироваться на морских учениях.

Планы по запуску в производство новейшей ракеты со скоростью более 5000 км/ч (5-6М) и дальностью до 1000 км, озвученные российскими военными ранее, предполагают начало серийного производства «Циркона» уже в 2018 году. В это же время будет завершена глубокая модернизация тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М (на фото), на котором установлены новейшие вертикальные пусковые установки и до 240 противокорабельных ракет для них. В состав этого арсенала и будут включены новейшие «Цирконы». Добавим, что из новой пусковой установки корабль сможет стрелять противокорабельными ракетами сразу 3 типов: «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В 2018 году на аналогичную модернизацию в Северодвинск придет крейсер «Петр Великий». Когда и какие именно российские атомные субмарины получат «Цирконы» пока не сообщается.

Тэги: 
Калибр
Оникс
Циркон
ПКР Циркон
проект 11442М
3С-14-11442М
Адмирал Нахимов
атомный крейсер
проект 885
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (144) Росатом (67) Томск (64) Роботы (61) ВКС России (38) Омск (38) Новосибирск (38) Арктика (36) Камаз (34) будущее (32) Москва (32) ГЛОНАСС (31) БПЛА (31) Сирия (30) Санкт-Петербург (27) Минобороны России (25) МС-21 (25) УВЗ (24) ВМФ России (22) российский процессор (21) 3D-принтер (21) ПД-14 (19) ТПУ (18) Роскосмос (18) Як-130 (17) МИСиС (17) ОАК (17) Минкомсвязи РФ (16) ТГУ (16) спутник (16) РЖД (16) Нижний Новгород (15) Иран (15) Ангара (15) Транснефть (15) CISCO EXPO 2011 (14) МКС (14) Воронеж (14) НПО Иркут (13) Калибр (13) Армата (13) Восточный (13) ГАЗ (13) НПО имени Лавочкина (13) Байкал-Т1 (13) МЧС (13) Самара (12) Газпром (12) Союз-2 (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru