Первый реактор проекта Прорыв построят в срок

Опубликовано сб, 11/02/2017 - 10:41 пользователем Tehnoomsk

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Представители Росатома сообщают о том, что запланированное на рубеж 2017-2018 годов начало строительства первой реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 проекта «Прорыв» «идет по графику». При этом цену разработки реактора удалось снизить почти на 5 миллиардов рублей, а все вносимые необходимые изменения в проектную документацию не повлияют на сроки реализации проекта.

Первый реактор проекта «Прорыв» будет установлен на площадке Сибирского химического комбината в Северске (город-спутник Томска). Сейчас на этой территории уже ведется строительство объектов опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), возводится модуль фабрикации топлива. Также в настоящее время начинаются поставки произведенного в АО «СвердНИИхиммаш» длинноциклового оборудования. В 2017 году запланирован монтаж оборудования модуля фабрикации ОДЭК. Проект реактора уже прошел главгосэкспертизу, подтверждающую его безопасность и экономическую обоснованность затрат. Запланированные на 2017 год НИОКР позволят оптимизировать процесс изготовления ключевых элементов установки и провести испытания на стендах, так как аналогов такого реактора в мире не существует, и российские ученые ведут его разработку «с нуля».

Российские атомщики уже не первый раз сталкиваются с волной организованных негативных публикаций о своей работе. Так было с уникальным проектом ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, которую уже несколько раз «списывали» и объявляли о якобы прекращении работ. Ведущаяся разработка реактора БРЕСТ-ОД-300 также подверглась информационной атаке «вбросами» о возможном закрытии проекта. Представители Росатома в очередной раз домыслы опровергли. «Мы не прекратили, не остановили, не исключили, а решили соптимизировать (проект). <…> У нас нет никакой спешки – мы идем по графику. Этот год мы решили посвятить работе в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с тем, чтобы начать строительство в конце 2017 – начале 2018 года», - приводит агентство РИА Томск слова заместителя гендиректора корпорации Вячеслава Першукова.

Напомним, что БРЕСТ-ОД-300 это пилотный проект нового российского атомного реактора с созданием и производством нового типа топлива. На площадке в Северске появится реакторная установка с пристанционным ядерным топливным циклом, а также производство уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

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На рисунке вверху: проект опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) с сайта Росатома
На фото внизу: строительство ОДЭК БРЕСТ-ОД-300, январь 2017 года, Северск

Тэги: 
Северск
Росатом
Брест-ОД-300
атомный реактор нового типа
нитридное уран-плутониевое топливо
СХК
Разделы: 
Промышленное производство

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