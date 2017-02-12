Пример научно-технического развития Томской области для других регионов

Опубликовано вс, 12/02/2017 - 10:17 пользователем Tehnoomsk

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Самый мощный научно-технический регион России за Уралом – Томская область. Это подтверждает не только уровень инвестиций по итогам 2016 года (в научно-образовательный комплекс региона привлечено 25 миллиардов рублей), но и ощутимый рост промышленного производства и обрабатывающих отраслей в этом сибирском регионе, обусловленный должным отношением к технической сфере.

По данным портала ИноТомск, на финансирование только научных разработок в Томской области было израсходовано около 11 миллиардов рублей. Для сравнения расходная часть бюджета 600-тысячного города Томска в 2016 году составила почти такую же сумму, а например, миллионного Омска – 13.2 миллиарда рублей. При этом томичи разумно вкладывали средства, умудряясь привлекать не только государственные средства, но и частные. В итоге – в регионе продолжается рост научно-технической сферы и производства уже несколько лет подряд. Только за последние 5 лет обрабатывающий сектор в Томской области вырос на 60% (это в среднем по 12% в год). Инвестированные в НИОКР деньги возвращаются передовыми технологиями для российских заказчиков: в области выпустили за 2016 год оборудования на 6 миллиардов рублей.

Успех Томской области отмечают эксперты: в рейтинге инновационных регионов России сибирская губерния вышла на 4-е место после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Добавим, что одним из слагаемых развития томских проектов служит их мощное информационное сопровождение. В информационном плане многим российским областям, где есть научно-технический потенциал, стоит поучиться у томичей как правильно его подавать в новостях и на мероприятиях.

Тэги: 
Томск
Томская область
Северск
НИОКР
инвестиции в науку
информационные технологии
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