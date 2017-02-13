В Феодосии начато строительство серии из 20 катеров на воздушной подушке А25ПС

Опубликовано пн, 13/02/2017 - 01:11 пользователем Tehnoomsk

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На судостроительном заводе «Море» в Феодосии в российском Крыму состоялась торжественная закладка головного пограничного сторожевого катера на воздушной подушке проекта А25ПС для Пограничной службы ФСБ России. Объявлено, что до 2020 года наши пограничники рассчитывают получить с завода 20 таких катеров.

А25ПС разработан в Нижнем Новгороде (на фото – гражданский вариант катера, построенный в 2014 году), и сейчас создатели судна из компании «Аэроход» активно сотрудничают с заводом при развертывании производства в Феодосии. На предприятии «Море» идет модернизация производства: уже восстановлен основной корпусный цех, где создана современная производственно-технологическая линия для изготовления корпусных конструкций и формирования корпусов.

В гражданском варианте 17-метровый А25 на двух дизелях Ярославского моторного завода (ЯМЗ) развивает скорость до 40 узлов (около 70 км/ч). При этом запас хода составляет почти 500 километров. Катером на воздушной подушке управляют 2 человека, и в варианте с пассажирским салоном он перевозит от 30 до 50 человек. Стоимость такого судна составляет около 52 миллионов рублей. Какими двигателями и вооружением будет оснащено судно в военном варианте в открытых источниках не сообщается.

Тэги: 
А25ПС
А25
Феодосия
Нижний Новгород
ФСБ
катер на воздушной подушке
ЯМЗ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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