НПО Сатурн выпустило первые газотурбинные двигатели новых типов для боевых кораблей

Начатая в 2015 году государственная программа по созданию сразу трех новых газотурбинных двигателей для морского флота России выходит на следующий этап реализации. Рыбинское НПО «Сатурн» объявило о выпуске установочной партии новых силовых агрегатов всех трех типов: «М90ФР», «Агрегат ДКВП» и «М70ФРУ реверс».

На НПО «Сатурн» изготовлены первые морские газотурбинные двигатели установочной партии для замены иностранных ГТД, которыми ранее комплектовались новые российские боевые корабли. В 2017-2018 годах запланированы их испытания и начало серийного производства. Сейчас на предприятии в Ярославской области завершается технологическое перевооружение для организации серийного изготовления морских газотурбинных двигателей, а также завершается строительство сборочно-испытательного комплекса морских ГТД – уникального для России сооружения, предназначенного для проведения всех типов экспериментальных, предварительных, доводочных, сертификационных и приемочных (серийных) испытаний.

Проект по разработке и созданию всей необходимой инфраструктуры для выпуска российских ГТД для боевых кораблей показал, что наши ученые, инженеры и рабочие способны в сжатые сроки решать сложные задачи по реальному импортозамещению.

Как сообщают специализированные издания, речь идет о следующих опытно-конструкторских разработках:

- «М90ФР», цель - освоение в производстве газотурбинного двигателя М90ФР для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р.

- «Агрегат ДКВП», цель - создание на базе российского морского ГТД М70ФРУ и российских комплектующих, газотурбинных агрегатов для десантных кораблей на воздушной подушке.

- «М70ФРУ реверс», цель - создание на базе российского морского ГТД М70ФРУ реверсивного газотурбинного двигателя для замены двигателей украинского производства с истекшими сроками службы на эксплуатирующихся кораблях ВМФ РФ.