Российские серверы BITBLAZE на процессорах Эльбрус-4С покажут на Омском ИТ-Форуме

На открывающемся 17 февраля 2017 года в Омске ИТ-Форуме на стенде одного из участников выставочно-деловой программы – компании «Промобит» - можно будет познакомиться вживую с настоящим российским «железом» для компьютеров и серверами/системами хранения данных на его базе.

Предприятие, основанное в Омске в 2009 году, работает напрямую с разработчиком процессоров и плат «Эльбрус» - МЦСТ. В 2015 году «Промобит» представил на выставке «Импортозамещение» свой первый сервер марки BITBLAZE («БитБлэйз») - BITBLAZE Oberon - на базе отечественных процессоров Эльбрус-4С. Стенд предприятия тогда посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В 2016 году «Промобитом» была осуществлена разработка решения и поставка более 120 серверов и систем хранения данных на базе «Эльбрус» для государственной системы выдачи загранпаспортов. Это - самая крупная из введенных в промышленную эксплуатацию информационных систем построенная на процессорах «Эльбрус» на сегодняшний день.

Коммерческий директор компании «Промобит» Евгений Тепляков сообщил, что на Омском ИТ-Форуме 17 февраля 2017 года у всех желающих будет возможность познакомиться с материнскими платами с процессорами «Эльбрус-2С», «Эльбрус-4С», процессором «Эльбрус-2С». Также будет представлена линейка серверов компании на российском процессоре «Эльбрус» (на фото).

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Справка:

- Компания «Промобит» (Омск) разрабатывает свои серверы и системы хранения данных на базе серийных российских процессоров «Эльбрус», созданных на предприятии МЦСТ.

- Предприятие «МЦСТ» (Москва) основано в 1992 году и занимается разработкой российской микроэлектроники – линейки процессоров «Эльбрус».

- Разработка российских процессоров МЦСТ «Эльбрус» - с середины 2000-х годов динамично развивающийся отечественный проект по импортозамещению в ИТ-сфере. На сегодня в России серийно выпускаются 2- и 4-ядерные процессоры («Эльбрус-2С», «Эльбрус-4С») и собираются вычислительные мощности на их основе. В 2016 году разработан и подготовлен к запуску в производство 8-ядерный «Эльбрус-8С», в 2017-м – будет завершена разработка нового процессора (ОКР «Процессор-9») «Эльбрус-16С» с поддержкой памяти DDR4 в 8- и 16-ядерном вариантах. Таким образом, технологическое отставание нашей страны серьезно сокращается, а государственные учреждения и предприятия получают безопасные и сопоставимые с иностранными образцами компьютерные комплектующие.