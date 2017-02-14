Российские серверы BITBLAZE на процессорах Эльбрус-4С покажут на Омском ИТ-Форуме

Опубликовано вт, 14/02/2017 - 07:22 пользователем Tehnoomsk

server_omsk_bitblaze_0.jpg

На открывающемся 17 февраля 2017 года в Омске ИТ-Форуме на стенде одного из участников выставочно-деловой программы – компании «Промобит» - можно будет познакомиться вживую с настоящим российским «железом» для компьютеров и серверами/системами хранения данных на его базе.

Предприятие, основанное в Омске в 2009 году, работает напрямую с разработчиком процессоров и плат «Эльбрус» - МЦСТ. В 2015 году «Промобит» представил на выставке «Импортозамещение» свой первый сервер марки BITBLAZE («БитБлэйз») - BITBLAZE Oberon - на базе отечественных процессоров Эльбрус-4С. Стенд предприятия тогда посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В 2016 году «Промобитом» была осуществлена разработка решения и поставка более 120 серверов и систем хранения данных на базе «Эльбрус» для государственной системы выдачи загранпаспортов. Это - самая крупная из введенных в промышленную эксплуатацию информационных систем построенная на процессорах «Эльбрус» на сегодняшний день.

Коммерческий директор компании «Промобит» Евгений Тепляков сообщил, что на Омском ИТ-Форуме 17 февраля 2017 года у всех желающих будет возможность познакомиться с материнскими платами с процессорами «Эльбрус-2С», «Эльбрус-4С», процессором «Эльбрус-2С». Также будет представлена линейка серверов компании на российском процессоре «Эльбрус» (на фото).

------------------------
Справка:
- Компания «Промобит» (Омск) разрабатывает свои серверы и системы хранения данных на базе серийных российских процессоров «Эльбрус», созданных на предприятии МЦСТ.
- Предприятие «МЦСТ» (Москва) основано в 1992 году и занимается разработкой российской микроэлектроники – линейки процессоров «Эльбрус».
- Разработка российских процессоров МЦСТ «Эльбрус» - с середины 2000-х годов динамично развивающийся отечественный проект по импортозамещению в ИТ-сфере. На сегодня в России серийно выпускаются 2- и 4-ядерные процессоры («Эльбрус-2С», «Эльбрус-4С») и собираются вычислительные мощности на их основе. В 2016 году разработан и подготовлен к запуску в производство 8-ядерный «Эльбрус-8С», в 2017-м – будет завершена разработка нового процессора (ОКР «Процессор-9») «Эльбрус-16С» с поддержкой памяти DDR4 в 8- и 16-ядерном вариантах. Таким образом, технологическое отставание нашей страны серьезно сокращается, а государственные учреждения и предприятия получают безопасные и сопоставимые с иностранными образцами компьютерные комплектующие.

Тэги: 
Промобит
МЦСТ Эльбрус
Эльбрус-4С
сервер BitBlaze
БитБлейз
BITBLAZE Oberon
импортозамещение
Омск
Разделы: 
ИТ-сфера

Темы наших статей

импортозамещение (146) Росатом (68) Томск (65) Роботы (61) Омск (39) ВКС России (39) Новосибирск (38) Арктика (36) Камаз (34) будущее (32) Москва (32) ГЛОНАСС (31) БПЛА (31) Сирия (30) Санкт-Петербург (27) Минобороны России (26) МС-21 (25) УВЗ (24) ВМФ России (23) российский процессор (21) 3D-принтер (21) ПД-14 (19) ТПУ (18) Роскосмос (18) РЖД (17) Як-130 (17) ОАК (17) МИСиС (17) Минкомсвязи РФ (16) Нижний Новгород (16) ТГУ (16) спутник (16) Иран (15) Ангара (15) Транснефть (15) CISCO EXPO 2011 (14) МКС (14) Воронеж (14) НПО Иркут (13) Калибр (13) Армата (13) Восточный (13) ГАЗ (13) НПО имени Лавочкина (13) Байкал-Т1 (13) МЧС (13) Самара (12) Газпром (12) Союз-2 (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru