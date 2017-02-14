Ми-26Т2В – новая версия легендарного вертолета Ми-26

Московский вертолетный завод имени Миля получил техзадание на разработку в 2017 году нового варианта модернизации тяжелого транспортного вертолета Ми-26 – Ми-26Т2В. Заказчиком выступило российское Министерство обороны.

Сроки работ по Ми-26Т2В, включая госиспытания, ограничены концом 2018 года. Ми-26Т2В станет развитием предыдущей версии Ми-26Т2, спроектированной изначально для иностранного заказчика. Теперь речь идет о машине для наших ВКС, а в дальнейшем и для МЧС и «других силовых структур». Технические подробности новой версии «двадцать шестого» пока не раскрываются. Известно лишь, что он будет оснащен модернизированным цифровым комплексом средств связи и бортовым комплексом обороны, автопилотом, новой авионикой и будет способен выполнять взлет и посадку с неподготовленных площадок в любых климатических условиях.

На фото: Ми-26Т2