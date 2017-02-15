Первый российский серийный магистральный газотурбовоз вышел на маршруты

Опубликовано ср, 15/02/2017 - 11:25 пользователем Tehnoomsk

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По данным Интерфакса, на Свердловской железной дороге в феврале 2017 года началась постоянная эксплуатация первого серийного магистрального газотурбовоза на сжиженном природном газе - ГТ1h-002. Ранее уже сообщалось о заказанной первой партии из 24 таких локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (Калужская область).

Железнодорожники используют первый серийный ГТ1h-002 на линии Егоршино - Алапаевск - Серов-Сортировочный. Сообщается, что российский газотурбовоз способен водить грузовые поезда, «в том числе повышенного веса и длины».

Напомним, что во время испытаний 2016 года локомотив уже подтвердил экономическую выгоду эксплуатации в условиях неэлектрифицированных железных дорог общего пользования в районах Сибири и Крайнего Севера для вождения грузовых поездов повышенной длины и массы. Тогда же был зафиксирован рекорд по массе состава, проведенного ГТ1h-002 – около 9000 тонн – на дальность почти 700 километров на одной заправке сжиженным природным газом.

На фото: внешний вид ГТ1h-002

Тэги: 
ГТ1h-002
газотурбовоз
Людиновский тепловозный завод
РЖД
сжиженный природный газ
Разделы: 
Транспорт

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