30 новых российских трамваев для Нижнего Тагила
Опубликовано ср, 15/02/2017 - 15:08 пользователем Tehnoomsk
Предприятие Уралтрансмаш заключило договор о поставке в город Нижний Тагил 30 новых российских трамваев модели 71-407. Как сообщают российские СМИ, трамваи приобретены по федеральной программе поддержки предприятий транспортного машиностроения и лизинговой схеме.
Российский трамвай модели 71-407 (на фото) имеет низкопольную компоновку салона. В вагоне 27 мест для сидения, а его максимальная вместимость составляет 190 человек. Вагон трамвая 71-407 имеет минимальный ресурс до первого капитального ремонта – 500 000 км.
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