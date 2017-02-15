30 новых российских трамваев для Нижнего Тагила

Предприятие Уралтрансмаш заключило договор о поставке в город Нижний Тагил 30 новых российских трамваев модели 71-407. Как сообщают российские СМИ, трамваи приобретены по федеральной программе поддержки предприятий транспортного машиностроения и лизинговой схеме.

Российский трамвай модели 71-407 (на фото) имеет низкопольную компоновку салона. В вагоне 27 мест для сидения, а его максимальная вместимость составляет 190 человек. Вагон трамвая 71-407 имеет минимальный ресурс до первого капитального ремонта – 500 000 км.