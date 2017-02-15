Открыта онлайн-регистрация на московскую конференцию CiscoConnect – 2017

Опубликовано ср, 15/02/2017 - 15:02 пользователем Tehnoomsk

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Открыта онлайн-регистрация на один из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – московскую конференцию CiscoConnect. Конференция пройдет 4-5 апреля 2017 года в Центре международной торговли под девизом «Цифровизация: здесь и сейчас». Наш информационный ресурс «Техносфера. Россия» выступает медиапартнером мероприятия.

Соединяя людей, данные и объекты, цифровые технологииспособствуютсозданию новых бизнес-моделей, в основе которых лежат передовые формы сетевого взаимодействия, а также инновационные методы сбора и анализа данных. Участники конференции CiscoConnect – 2017 узнают, как эффективно трансформировать бизнес и какие технологии способны обеспечить неоспоримые конкурентные преимущества в меняющемся цифровом мире. Особое внимание будет уделеновопросам информационной безопасности и новой архитектуре Ciscoдля корпоративных сетей Digital Network Architecture, способствующей оперативному внедрению инноваций и сокращению рисков. 

Программа CiscoConnect – 2017 включает разнообразные доклады, сессии и мастер-классы. На площадке форума будет работать масштабная выставка решений Cisco и партнеров компании, объединяющая восемь демонстрационных зон:

  • «Беспроводные сети» (Wireless);
  • «Интернет вещей» (IoT);
  • «Информационная безопасность»  (Security);
  • «Инфраструктура корпоративной сети» (EN RS);
  • «Решения для операторов связи» (SP) + «Системы управления»  (NMS);
  • «Сервисы»(Services);
  • «Технологии для совместной работы» (Collaboration);
  • «Центры обработки данных» (DC).

Кроме того, гости конференции получат доступ к широкому спектру лабораторных работ, размещенных на портале dCloud: выполняя практикумы по различным архитектурам, участники Cisco Connect смогут повысить уровень своей профессиональной компетенции.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке (ПЕРЕЙТИ).

Тэги: 
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Разделы: 
ИТ-сфера

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