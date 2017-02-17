Омский ИТ-Форум: новые технологии для всех

17 февраля, первый день работы Омского ИТ-Форума, выдался насыщенным на события. День начался с того, что мероприятие торжественно открыли Советник Президента РФ Герман Клименко и губернатор Омской области Виктор Назаров. Затем состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий между Правительством Омской области и Институтом развития Интернета.

В 14 часов Герман Клименко встретился с представителями омского ИТ-сообщества. «За время нашего визита в регион, мы убедились, что Омская область обладает высоким уровнем научно-технического, производственного и культурного потенциала», - отметил он от лица делегации экспертов Института развития Интернета.

Как сообщает официальный сайт Форума, в течение всего дня на выставочной части Форума работали площадки окружного фестиваля "Робофест - Западная Сибирь", около экспозиций образовательных учреждений, компаний-разработчиков и производителей постоянно шел обмен мнениями экспертов и всех, кого заинтересовали представленные технологии. Как мы уже сообщали, большой блок на Омском ИТ-Форуме посвящен образовательным технологиям - специалисты из различных регионов собрались на конференции "ИТ в образовании". Немало нового узнали участники тематических секций: в залах Конгресс-холла областного Экспоцентра прошли семинары и круглые столы по информационной безопасности, ИТ-решениям для сельского хозяйства, технологиям интернета вещей, программным продуктам для торгового сектора, госучреждений, образовательного сектора и т.д.

"Техносфера" уже сообщала о представленных в выставочной части образцах серийных российских процессоров "Эльбрус-2С" и "Эльбрус-4С", а также серверных решениях на их базе, разработанных компанией "Промобит". Другой интересный технический экспонат - первая в Омске базовая станция федеральной сети интернета вещей стандарта LoRaWAN, которая после выставки будет смонтирована в одном из районов города-миллионника. Интересная и яркая экспозиция у главного технического вуза региона - ОмГТУ: управление дронами, стрельба из лазерного оружия, работа в социальных сетях, управление роботами, раскрытие шифров программы и многое другое

Окружной фестиваль "Робофест - Западная Сибирь" открылся при большом стечении юных любителей робототехники. 18 февраля он продолжает свою работу. Также во второй день Омского ИТ-Форума состоится еще одно крупное мероприятие - Сибирский форум интернет-маркетинга.