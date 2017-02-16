Чайка-2 – проект нового российского экраноплана ЦКБ имени Алексеева

ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) подтвердило сообщения о ведущейся разработке нового отечественного многоцелевого экраноплана «Чайка-2». Ранее, на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого советского конструктора Ростислава Алексеева (1916-1980), был показан макет этого транспортного средства.

Как сообщили представители конструкторского бюро, 35-метровая «Чайка-2» (проект А-050-742d) будет обладать грузоподъемностью от 9 тонн (по другим данным - 13 тонн) и рассчитана на использование в аварийно-спасательной службе, в работах на шельфе, в обеспечении буровых работ, на Арктике. В пассажирском варианте экраноплан может перевозить 100 человек со скоростью около 400 км/ч на расстояние (с использованием экранного эффекта) – до 3000 километров.

Экраноплан обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов. Предусмотрено базирование на воде и на аэродроме 2 класса. При этом экраноплан сможет взлетать и садиться с водной поверхности даже при наличии волнения до 1,5 балла.

На фото: макет российского многоцелевого экраноплана проекта А-050-742d («Чайка-2»)