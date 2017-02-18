В России введены в эксплуатацию 2 новых солнечных электростанции

Сразу две новых солнечных электростанции (СЭС) мощностью по 10 МВт каждая введены в эксплуатацию в Оренбургской области. Это – Грачевская и Плешановская СЭС, строительство которых началось в июле 2016 года.

Сообщается, что данные объекты построены российской группой компаний «Хевел», доля отечественного оборудования в них составляет около 70%. В марте 2017 года Грачевская и Плешановская СЭС начнут постоянные поставки электричества потребителям.

Оренбургская область – один из перспективных районов для развития солнечной генерации электроэнергии в России. Первой солнечной электростанцией, построенной здесь, стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт. Станция была запущена в конце 2015 года. В 2017-2019 годах в Оренбургской области будут построены еще 6 новых солнечных электростанций, а общая мощность солнечной генерации в регионе достигнет 140 МВт.

На фото: Переволоцкая СЭС, Оренбургская область