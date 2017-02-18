Ульяновский автозавод нацелился на азиатский рынок

Российский автопроизводитель УАЗ поставил стратегическую цель – нарастить объемы экспорта в 3-4 раза до 2020 года. При этом предприятие рассчитывает на новые рынки Ирана, Вьетнама, Индонезии. Также объявлено о разработке в Ульяновске версий российских автомобилей для стран с левосторонним движением.

По итогам 2016 года, Ульяновскому автозаводу удалось вернуться на когда-то казавшиеся потерянными после распада СССР рынки Мексики, Перу, Эквадора, Гаити, Парагвая, Боливии, Филиппин. Вместе с тем, произошло падение продаж в союзном России Казахстане. Стратегия выхода на рынки дальнего зарубежья предполагает в течение ближайших 3-4 лет серьезно улучшить продажи УАЗов в мире и начать закрепляться в регионах, где спрос на автомобили будет расти. Поэтому в Ульяновске возлагают большие планы на рынок Ирана, Вьетнама и Индонезии – в этих странах с увеличивающимся населением и растущим из года в год спросом перспективы у российских производителей оцениваются как весьма хорошие. Что касается Ирана, то ведутся переговоры о частичной локализации сборки УАЗов в этой стране.

На фото: полноразмерный макет нового кроссовера Ульяновского автозавода, 2017 год